Ederson getta la spugna

Pochi giorni prima di compiere 34 anni, Ederson Honorato Campos, per tutti Ederson, ha annunciato l’addio al calcio.

Il centrocampista brasiliano ex Nizza ed ex Lazio ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il Flamengo, club che nel 2015 l’aveva riportato in Italia al termine della carriera europea che l'ha visto militare anche nel Lione.

I tanti infortuni hanno spinto il trequartista al ritiro: "Mi sarebbe piaciuto continuare fino a 38 anni, ma a causa soprattutto dei problemi al ginocchio ho capito di non essere al 100 per cento e in questi casi è meglio ritirarsi” ha detto l’ex giocatore ai microfoni di ‘Tv Fronteira’.

Ederson ha giocato nella Lazio tra il 2012 e il 2015, totalizzando 34 presenze e tre gol e vincendo la Coppa Italia del 2013. Già chiare le idee sul futuro: “Non so cosa mi riserva il futuro, ma mi piacerebbe lavorare con i giovani, con i talenti di domani".

SPORTAL.IT | 02-01-2020 23:00