Egan Bernal: segnali di miglioramento per il colombiano

26-01-2022 11:56

Il quadro clinico generale in cui si trova Egan Bernal è ancora piuttosto serio, ma dalla clinica in cui si trova ricoverato da un paio di giorni, filtra ottimismo.

“In questo momento il paziente è cosciente e riesce a muovere le quattro estremità”.

Cosa è accaduto al campione colombiano? Lunedì mattina sulle strade del suo Paese era stato vittima di un tremendo incidente in allenamento: a 65 all’ora, mentre provava la bici da cronometro, era andato a sbattere contro la parte posteriore di un autobus che si era fermato per far scendere un passeggero.

Da subito la situazione era apparsa piuttosto grave: la maglia rosa in carica, e vincitore del Tour de France 2019, era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici: i principali per le fratture di femore e rotula, oltre alla stabilizzazione di sei vertebre (dalla T3 alla T8).

Il dipartimento medico che ha in cura il ciclista, ha fatto sapere che il capitano di Ineos-Grenadiers sta seguendo come previsto il percorso post-operatorio. Si parla di risposta ‘eccellente’ ai trattamenti e del fatto che si stanno diminuendo le dosi inotropiche. “E continueremo a informare ogni volta che ci sarà un cambio sostanziale della situazione”.

