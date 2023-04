Per la pallavolista italiana si tratta del primo titolo conquistato all’estero

30-04-2023 23:43

Paola Egonu conquista il suo primo all’estero: con il VakifBank Istanbul ha infatti vinto la Coppa di Turchia battendo il Fenerbahce Istanbul per 3-0 (25-13; 25-23; 29-27). Fondamentali per la vittoria sono stati i 25 punti messi a segno dalla pallavolista italiana, capace di trascinare l’intera squadra. Un successo quello in Coppa di Turchia con il quale il team della Egonu si rifà della finale della Supercoppa di Turchia persa proprio contro il Fenerbahce. Ora gli appuntamenti con la semifinale dei playoff per lo scudetto e poi la finale di Champions League a Torino.