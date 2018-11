Elena Fanchini nel dramma: l'annuncio tra le lacrime

Elena Fanchini verso l’addio allo sci: il grave infortunio riportato in allenamento negli Stati Uniti, a Copper Mountain, potrebbe chiudere la sua carriera. Lo sfogo, tra le lacrime, è arrivato sul proprio profilo Instagram.

La sciatrice lombarda era appena tornata dopo un anno di stop dopo aver sconfitto il tumore. Sui social si era mostrata entusiasta per la battaglia vinta, e pronta a dare tutto per i colori azzurri, tanto che era tornata subito ad allenarsi con le compagne. Ma la brutta caduta negli Stati Uniti, e il grave infortunio che ha subito compromesso la stagione, sono stati troppo per lei.

Dopo due giorni di silenzio, Elena, con il volto ancora pieno di lividi per la caduta, ha sfogato la sua frustrazione su Instagram, commovendo i tifosi: “Tre giorni fa sono caduta, è stata molto brutta e non ho buone notizie. Nella caduta ho riportato la frattura del perone della gamba sinistra… domenica rientrerò in Italia e farò una tac per vedere i legamenti del ginocchio sinistro”.

“E’ stata una grande batosta, avevo ricominciato, ci ho creduto tantissimo, sono riuscita a superare la malattia e il peggio è passato, ho sciato, sono stati cinque giorni bellissimi, ho raggiunto il mio obiettivo ed era quello di guarire, grazie alla mia passione ci sono riuscita. Grazie a tutti”.

La ragazza aveva così gioito su Instagram dopo la fine della malattia: “Tutto finito! Dopo 10 mesi sono guarita. Ho sempre affrontanto la malattia con grande forza, anche se negli ultimi mesi la chemio terapia è stata forte, sono stata tanto male ma ho sempre lottato. Avere un obiettivo mi ha aiutato tantissimo. Lo sci, il continuare a fare ciò che amo e stato per me la mia terapia migliore. Mi prendo due settimane di riposo perché ho subito un intervento il 30 di ottobre di chiusura. Ringrazio la federazione, la commissione medica, le fiamme gialle, l’ospedale Humanitas e tutti voi che mi siete sempre stati vicino. Un abbraccio”.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 11:05