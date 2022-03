Elisa Longo Borghini prolunga il contratto con la Trek-Segafredo

04-03-2022 12:05

Elisa Longo Borghini è stata medaglia di bronzo olimpica in linea nel 2016 e nel 2021 e mondiale in linea nel 2012 nel 2020, nonché otto volte campionessa nazionale, cinque a cronometro e tre in linea. Un biglietto da visita importante, che non ha certo bisogno di essere spiegato: la nativa di Verbania è senza dubbio una tra le cicliste più brave in circolazione sia per quanto riguarda il panorama italiano che estero.

Giornata importante quella di oggi visto che Elisa ha prolungato il suo contratto con la Trek-Segafredo per altri due anni, continuando quindi a gareggiare fino al termine del 2024, per il team statunitense.

Nelle sue parole tutta l’emozione in merito all’accordo appena siglato. “Sono molto felice e orgogliosa di questo rinnovo. Ho un ottimo rapporto con Trek-Segafredo, che mi ha permesso di fare un salto come ciclista e, soprattutto, mi ha dato la possibilità di esprimermi come atleta. Qui ho davvero potuto trovare un ambiente stimolante, nel quale gli atleti sono considerati come persone e non come meri numeri, valutati esclusivamente sulle prestazioni atletiche”.

