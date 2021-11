Embiid e il dramma Coronavirus: "Ho temuto di non farcela"

28-11-2021 10:59

Quando una sconfitta può, se non rendere felici, permettere di guardare al futuro con ottimismo. Nonostante il bruciante ko interno contro i Timberwolves, ottavo rovescio nelle ultime dieci partite, in casa Sixers c’è da registrare la buona notizia del ritorno sul parquet di Joel Embiid, dopo la lunga assenza causa Coronavirus.

Il centro camerunese, assente per quasi un mese, è stato subito protagonista realizzando addirittura 42 punti e 14 rimbalzi: un ottimo segnale in vista delle prossime partite nella speranza per coach Rivers di riprendere la marcia di inizio stagione.

Al termine del match Embiid si è soffermato sulle difficili settimane vissute, pronunciando parole particolarmente toccanti: “È stata dura, sono fortunato ad essere qui. Ho combattuto con fatica e sono felice di averla superata. Ho temuto di non farcela, ma ora posso tornare a fare ciò che amo”

