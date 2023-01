Emergenza in porta, lo Spezia torna sul mercato

06-01-2023 17:31

A La Spezia scoppia il problema portieri. Il problema non è legato al rendimento del titolare Bartlomiej Dragowski e del suo secondo Jeroen Zoet, bensì ai rispettivi, gravi infortuni che hanno di fatto azzerato il parco di estremi difensori a disposizione del tecnico Luca Gotti, imponendo al club di tornare sul mercato.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’olandese dopo l’infortunio subito contro l’Atalanta hanno dato esiti impietosi: lesione di secondo grado al legamento crociato posteriore della gamba destra e stop non inferiore ai due mesi.

Una vera disdetta per l’ex PSV, che dal suo arrivo allo Spezia ha avuto davvero poca fortuna, avendo giocato una manciata di partite in due anni e mezzo tra concorrenza, rendimento sotto le aspettative e un altro serio infortunio che lo tenne fuori per oltre tre mesi nella prima parte della scorsa stagione.

Così, con Dragowski fuori fino a fine gennaio dopo la rottura dei legamenti della caviglia subita contro il Verona prima della sosta, costato all’ex Fiorentina la convocazione per il Mondiale con la Polonia, i liguri sono pronti a tornare sul mercato dal momento che in organico c’è il solo Petar Zovko, bosniaco classe 2002, entrato contro l’Atalanta al posto di Zoet e sicuro titolare contro il Lecce.

Sul taccuino del ds Macia ci sono in particolare due nomi: non facile arrivare a Salvatore Sirigu, attuale secondo di Meret al Napoli, obiettivo anche del Cagliari, ma neppure a Etrit Berisha, chiuso al Torino da Vanja Milinkovic-Savic. L’albanese potrebbe valutare l’ipotesi, ma prima di aprire la trattativa i granata devono scegliere se individuare un sostituto o promuovere l’attuale terzo portiere Luca Gemello.

