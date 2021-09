Emery magnifica l'Atalanta: "Una squadra speciale"

Se non uno spareggio, una sfida da non sbagliare.

Villarreal e Atalanta si affrontano in terra spagnola nella prima giornata di un girone di Champions League che dovrebbe vedere le due squadre duellare per il secondo posto alle spalle del Manchester United di Cristiano Ronaldo, con lo Young Boys vittima sacrificale designata.

‘Sumarino amarillo’, in Champions grazie alla vittoria dell’ultima Europa League, e ‘Dea’ non hanno però iniziato i rispettivi campionati nel modo migliore: tre pareggi per gli spagnoli, quattro punti per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Nella conferenza di vigilia, comunque, l’allenatore del Villarreal Unai Emey ha riempito di complimenti i bergamaschi, dopo averlo già fatto al momento del sorteggio:

“Conosciamo come gioca nel campionato italiano, ma se non la si studia bene non si capisce quanto sia forte. Una volta vista, analizzata e conosciuta ho detto: ‘Wow’. L’Atalanta è una squadra diversa. RIspetto al Villarreal ha più storia, ma meno percorso europeo. però hanno vissuto una crescita costante anche grazie a Gasperini, consolidandosi come una delle realtà principali in Italia. L’Atalanta è allo stesso livello di Milan, Inter, Juventus, Napoli”.

“Rispettiamo molto il nostro avversario – ha aggiunto l’ex allenatore dell’Arsenal – Ma proveremo a opporci con i nostri mezzi e a vincere tutte le partite in Champions approcciando la manifestazione come abbiamo fatto lo scorso anno in Europa League”.

OMNISPORT | 13-09-2021 13:44