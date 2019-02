Emiliano Sala, ora è scontro legale tra Nantes e Cardiff

Scontro tra Nantes e Cardiff dopo la terribile tragedia di Emiliano Sala. BBC Wales riporta che il club gallese ha momentaneamente bloccato il pagamento della prima tranche dei 17 milioni di euro pattuiti col Nantes per il trasferimento dell'attaccante.

Una decisione non gradita dal club francese, che ha chiesto il versamento dell'intera somma. Il caso non ha precedenti, e la contesa potrebbe finire in tribunale.

Una situazione spiacevole che rende ancora più amara l'intera vicenda. Intanto sono iniziate le operazioni per tentare di recuperare il corpo individuato all'interno dei resti dell'aeroplano su cui viaggiava il calciatore.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 17:10