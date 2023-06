Empoli, Accardi rinnova il contratto

Pur distratto dalle sirene provenienti in particolare da Napoli, il direttore sportivo proseguirà il suo lavoro in Toscana

10-06-2023 11:38

Pietro Accardi sarà direttore sportivo dell’Empoli anche il prossimo anno. Di più: ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026, mettendo fine alle voci che lo davano al Napoli al posto di Giuntoli.

Il presidente Fabrizio Corsi ha detto: “Siamo felici di proseguire il percorso con lui, di consolidare un percorso che va avanti da anni e dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi. Abbiamo prolungato il contratto e soprattutto rinnovato la fiducia nei suoi confronti per quanto fatto per la nostra società. Il campionato scorso è appena terminato ma già dobbiamo pensare al futuro e programmare la prossima stagione, con la grande voglia e la grande determinazione di provare a raggiungere un risultato storico”.

Il diesse ha aggiunto: “Ho deciso di rimanere e proseguire il percorso perché abbiamo un appuntamento con la storia di questo club. Sappiamo che come ogni anno non sarà facile, ma faremo di tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva. Ringrazio il presidente per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti, adesso insieme pensiamo a programmare la nuova stagione e dare continuità a quanto fatto in questi anni”.