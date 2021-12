Empoli, Andreazzoli: "Convinti della nostra forza"

06-12-2021 21:33

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli loda la rimonta dei suoi contro l’Udinese: “E’ diventata una costante, non ci demoralizziamo, siamo convinti di avere le energie per rimettere a posto le situazioni. Non è un caso, la nostra è stata una reazione non solo umorale di grande qualità”.

“Dicevo al mio secondo che è un peccato smembrare la squadra che stava facendo un calcio fantastico e pure produttivo per difendere meglio sui palloni alti. La nostra partita è stata tanta roba”.

L’analisi del match: “Nel primo tempo non riuscivamo a essere rapidi, nel secondo tempo siamo stati bravi a farlo. L’allenatore cerca di assemblare e dare un’idea da seguire ma se gli interpreti non hanno la capacità e la voglia per farlo diventa tutto inutile. L’allenatore e insieme la società ci mette una buona parte, ma poi dipenda tutto dal giocatore. Credo che sia giusto che alla fine arrivino anche i risultati”.

OMNISPORT