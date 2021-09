Empoli, Andreazzoli fa il punto del mercato

L’Empoli ha vinto in amichevole contro il Real Forte Querceta a Forte dei Marmi. Dopo questo successo, arrivato nel corso della pausa dei campionati per le Nazionale, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha fatto il punto su questi giorni di lavoro della sua squadra:

“Una settimana di lavoro che si conclude con la necessità di dare minutaggio a chi ne aveva avuto meno fino ad oggi. Abbiamo lavorato bene, avendo anche l’opportunità di far partecipare i ragazzi della Primavera vista l’assenza dei nazionali. Nessuno si è fatto male. Siamo soddisfatti di come sia finita questa settimana, in attesa di iniziare la prossima che sarà molto delicata”.

Poi una domanda sul rientro di Parisi:

“Anche lui era nella condizione di prendere minuti, di partecipare a una gara quasi vera. Era in una fase di avvicinamento. E’ uscito da un lavoro individualizzato, si allena con noi da una settimana e oggi ha fatto quasi una gara, facendo vedere le sue caratteristiche. Non si poteva pretendere che fosse in una condizione eccellente perché i tempi sono questi”.

Infine, una considerazione suoi nuovi arrivati Di Francesco e Tonelli:

“Il mercato lo fai rispetto alle idee che hai e rispetto alle possibilità che hai. Quando vai al mercato vai per comprare il meglio, ma dipende sempre dal portafoglio. Noi siamo soddisfatti perché le idee che avevamo le abbiamo portate a casa, per quello che potevamo. Di Francesco è il calciatore che volevamo per caratteristiche, perché può fare la seconda punta, l’esterno, il trequartista. E’ il calciatore che mancava di questo siamo soddisfatti”.

OMNISPORT | 04-09-2021 19:33