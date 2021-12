Empoli, Andreazzoli: "Il nostro obiettivo resta la salvezza"

18-12-2021 18:44

In vista del match contro lo Spezia, il tecnico dell’Empoli Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa: “Da massese non sento la gara come fosse un derby. Lo Spezia mi ha sempre suscitato interesse e piacere, il loro è un ambiente attaccato ai colori, è piacevole assistere a partite in quello stadio. Per noi sara una gara molto importante, siamo a un livello in cui vogliamo dare continuità. Abbiamo l’obbligo di proseguire il nostro cammino, contro un avversario che è in una posizione di classifica peggiore della nostra e che vuole dare il massimo“.

L’Empoli va forte ma Andreazzoli non cambia l’obiettivo finale della stagione: “Rimaniamo focalizzati sulla salvezza. Devo mantenere la barra dritta sull’unico obiettivo, ovvero salvarci, perché altrimenti significa che non abbiamo capito niente. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Però non siamo sordi o ciechi, ascoltiamo e vediamo questa situazione e ne godiamo, ma è una situazione parziale. Quando sarà totale allora sarò il primo a gioirne, ma serve tranquillità”.

