Empoli, Andreazzoli: "Orgoglioso dei ragazzi, non mollano mai"

31-10-2021 18:53

Ai microfoni di DAZN, Andreazzoli ha elogiato i suoi ragazzi dopo il trionfo allo scadere col Sassuolo per 2-1: “Sono davvero orgoglioso dei miei, sono bravi e disponibili, non mollano mai. Raramente abbiamo sbagliato una gara sotto questo aspetto. Abbiamo ottenuto finalmente un risultato in rimonta, ho visto la gioia nei loro occhi nello spogliatoio”.

15 punti dopo 11 giornate per l’Empoli, gli stessi della Juventus: “Onestamente i miei ragazzi hanno una grande capacità di assorbimento ed hanno affrettato i tempo. Era impensabile essere a questo punto come maturità di squadra, non come classifica”.

