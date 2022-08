Empoli, arriva l'erede di Pinamonti

05-08-2022 18:17

Ancora non è arrivata l’ufficialità, ma è ormai da considerarsi cosa fatta il passaggio di Sam Lammers all’Empoli.

L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, nelle prossime ore si trasferirà ufficialmente in azzurro con la formula del prestito secco.

Lammers con la maglia della Dea non è riuscito a trovare molto spazio, complice la coppia colombiana Zapata-Muriel nettamente avanti a lui nelle gerarchie. 2 reti in 15 presenze dunque per l’attaccante classe 1997, che la scorsa stagione gli orobici hanno girato in prestito all’Eintracht Francoforte, Club col quale Lammers ha vinto l’Europa League.

L’olandese sostituirà Pinamonti nel nuovo Empoli di Paolo Zanetti. Pinamonti che vorrebbe fare il percorso inverso e raggiungere Gian Piero Gasperini a Bergamo.

