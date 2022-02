Empoli-Cagliari, Mazzarri: "Gara più importante delle altre"

12-02-2022 15:45

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa prima della sfida casalinga contro il Cagliari di Water Mazzarri valida per la 25° giornata di Serie A. L’Empoli ha vinto l’ultima partita di campionato giocata contro il Cagliari (2-0 a settembre), in Serie A non ha mai ottenuto due successi consecutivi contro i sardi.

Questo il commento di Andreazzoli sull’importanza di questa sfida:

“Non posso dire di no, anche se sono tutte le gare importanti questa sembra esserlo un po’ più delle altre. La affrontiamo col piglio che deve avere una squadra che deve cercare un obiettivo importante. Quello che metteremo in più loro lo metteremo anche noi. I numeri del Cagliari che mi interessano fanno riferimento alle ultime cinque gare, visto che hanno due punti di media a partita. Sono molto in salute e hanno preso una strada che riconoscono di più.”

