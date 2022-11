Empoli – Cremonese, le probabili formazioni

11-11-2022 12:06

Tutto pronto per la giornata numero 15, l’ultima pre Qatar 2022.

L’antipasto spetta ad Empoli – Cremonese che scenderanno in campo già venerdì a partire dalle ore 20.45.

La squadra di mister Zanetti, reduce dal ko in casa del Napoli, prova a chiudere in bellezza affidandosi al 4-3-1-2 con Baldanzi pronti ad ispirare Lammers e Satriano.

Sul fronte opposto c’è una Cremonese capace di fermare il Milan ma non ancora di riuscire ad agguantare il primo successo in questa stagione, ci proverà con il tandem d’attacco Dessers – Okereke.

Ecco le probabili formazioni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All. Zanetti.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili, Sernicola; Meitè; Buonaiuto, Pickel, Quagliata, Okereke. All. Alvini.