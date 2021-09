Empoli, la presentazione di Di Francesco

Federico Di Francesco è stato presentato come nuovo giocatore dei toscani dell’Empoli nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani. Queste le sue parole:

“E’ stata una trattativa iniziata due settimane prima del mio arrivo qui a Empoli. Sono felice che l’operazione si sia concretizzata. Vengo da una società sana, che ha sempre lavorato bene. Per me è una grande opportunità da cogliere, con il lavoro e con la pazienza. Da parte mia arrivo con una grande umiltà: sono qui per mettermi a disposizione della squadra e di inserirmi nel minor tempo possibile nei meccanismi che chiede mister. Sono contento di essere qui, e sono contento di tornare a giocare in Serie A”.

Il figlio di Eusebio con questa avventura si considera praticamente nuovo in Serie A:

“In questi anni ad Empoli sono venuto tante volte. Mio padre? Non sapeva nulla della trattativa fino a quando ho deciso. Lui credo sia contento che sia venuto ad Empoli e che sia tornato a giocare in serie A. Non credo che sarò io il giocatore che dovrà insegnare qualcosa ai miei compagni. È un gruppo responsabile, tutti hanno capito cosa significa giocare in Serie A, lo si e’ visto nelle prime partite. Sono tutti giocatori forti: io non sono nessuno per insegnare o per dire ‘ho più esperienza’. Anzi, mi considero un nuovo giocatore della Serie A. Dopo un anno di B ho voglia di testarmi, di capire se sono all’altezza di questa categoria”.

