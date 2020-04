Empoli, Maietta verso l'addio

Ad agosto compirà 38 anni, ma Domenico Maietta non sa ancora se sulle candeline soffierà da calciatore o da fresco ex. Prima dell'interruzione del campionato di B il difensore calabrese era impegnato nella risalita della classifica con l'Empoli in quella che sarebbe dovuta essere l'ultima stagione della sua carriera.

Il dramma Coronavirus e il rischio che il campionato non riprenda potrebbero però stravolgere i piani dell'ex di Bologna e Verona: "Avevo intenzione di smettere quest’anno, però con la situazione del coronavirus non ne sono più così sicuro" ha dichiarato a “La Giovane Reggina”, trasmissione in onda su RegginaTV .

Arrivato a Empoli nel gennaio 2018 e attuale capitano della squadra, Maietta potrebbe restare in Toscana in caso di promozione. In caso contrario l'ipotesi alternativa all'addio al calcio è il ritorno in Calabria, dove ha già giocato con il Crotone: "Mi piacerebbe andare a Reggio Calabria, è una piazza importantissima, però voglio vedere prima come procede questo finale di campionato e poi si vedrà”.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 23:55