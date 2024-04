Empoli-Napoli, moviola: il rigore su Cerri e la svista su Ostigard

La prova dell’arbitro Manganiello al Castellani nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito 4 giocatori

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) l’arbitro Manganiello, la scelta di Rocchi per Empoli-Napoli. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Direzione n. 92 in Serie A, undicesima nell’attuale torneo (ultima gara diretta – bene – Verona-Genoa 1-2), per lui ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo al Castellani?

I precedenti di Manganiello con Empoli e Napoli

Manganiello ha ritrovato i toscani dopo averli diretti nella sconfitta di Frosinone, anche per il Napoli una direzione in stagione, ovvero alla sesta giornata con successo 4-1 sull’Udinese. In totale erano dieci gli incroci tra Manganiello e i toscani, il bilancio per l’Empoli era di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Si deve andare al settembre del 2012 (sconfitta in casa con la Ternana) per trovare il primo storico incrocio. Nove invece i precedenti con il Napoli ed il bilancio era di 7 vittorie, un pari ed una sconfitta

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Liberti con Baroni IV uomo, Di Paolo al Var ed Abisso all’AVar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori, di cui 3 della squadra di Calzona: Juan Jesus, Pezzella, Bereszynski, Ngonge. Recupero: 1′, 4′.

Empoli-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. All’8′ su cross dal fondo, Cerri prende posizione ma, dopo un contatto con Juan Jesus, va a terra. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per concedere un rigore. Al 37′ giallo per Juan Jesus che stende Cambiaghi. Al 54′ viene ammonto anche Pezzella e 4′ più tardi Bereszynski per un’entrata da dietro su Osimhen. L’ultimo giallo al 93′ a Ngonge per proteste. Al 77′ l’arbitro non vede una gomitata di Ostigard su Luperto, considerando regolare l’intervento, nessun dubbio per lui neanche al 91′ quando gli azzurri hanno reclamato per un mani in area ma nel complesso ha diretto bene Empoli-Napoli.