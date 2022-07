15-07-2022 10:55

Un mercato in entrata che non ha ancora visto grandi nomi, ma il lavoro sottotraccia c’è e potrebbe dare dei frutti nei prossimi giorni. L’Empoli si attiva per rinforzare il reparto avanzato, puntando i propri riflettori su un profilo giovane e in prospettiva da poter utilizzare soprattutto sulle corsie esterne della futura formazione di Paolo Zanetti.

Il prescelto è Nicolò Cambiaghi, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta. Cresciuto calcisticamente nella formazione bergamasca, Cambiaghi ha giocato in prestito per due stagioni consecutive in Serie B, prima con la casacca della Reggiana (19 apparizioni totali) e poi con quella del Pordenone, dove è riuscito a mettersi in mostra registrando 37 presenze tra campionato e coppa Italia e mettendo a referto 7 reti, tutte in Serie B. Cambiaghi vanta anche due convocazioni con la nazionale Under 21, nonché due campionati Primavera vinti proprio con l’Atalanta. Per lui le porte della Serie A potrebbero aprirsi in Toscana, dove l’Empoli è pronto a dargli spazio.

