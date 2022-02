Empoli, Pinamonti: "Affroteremo la Juve senza paura"

23-02-2022 18:10

Il centravanti titolare dell’Empoli Andrea Pinamonti ha parlato al Corriere Fiorentina a pochi giorni dalla delicata sfida di Serie A contro la Juventus. Ricordiamo che all’andata i toscani si imposero per 1-0 contro la Vecchia Signora col gol di Mancosu:

“È sempre bello giocare certe partite e sfidare i campioni. Noi siamo consapevoli che avremo davanti una squadra forte, ma l’affronteremo senza paura, mettendo in campo le nostre armi e cercando di fare la nostra gara come abbiamo sempre fatto. I miei idoli? Ibrahimovic e Icardi sono da sempre miei idoli, ma in generale cerco sempre di imparare dai più grandi attaccanti”.

OMNISPORT