Empoli, probabili i riscatti di Zurkowski e Vicario

03-06-2022 15:51

Anche in casa Empoli sono iniziate le prime mosse di calciomercato. Oltre a capire chi si siederà sulla panchina dei biancoblù, il prossimo anno al posto di Andreazzoli, a tenere banco per adesso, sono le situazioni di due giocatori, ovvero il centrocampista Szymon Zurkowski e il portiere Guglielmo Vicario.

Come riporta La Nazione, il club toscano è pronto ad esercitare l’opzione di riscatto per Szymon Zurkowski, che verrà pagato 4,5 milioni alla Fiorentina. Lo stesso centrocampista, ha però la clausola di controriscatto a sei milioni, pronta ad essere esercitata.

L’Empoli inoltre, è molto probabile che riscatti dal Cagliari anche il portiere Guglielmo Vicario, per dieci milioni, ma la permanenza ad Empoli del portiere non è scontata. Sul numero uno infatti, è forte l’interesse della Fiorentina stessa, che potrebbe proprio optare per l’inserimento di Zurkowski come pedina di scambio per arrivare al portiere.

La sensazione allo stato attuale delle cose è però che le due trattative siano separate.