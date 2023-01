Empoli, sempre largo ai giovani: ufficiale il difensore classe 2004 Stassin

26-01-2023 13:16

E’ certamente un momento magico dell’Empoli. La ciliegina sulla torta è arrivata lo scorso lunedì sera, con la clamorosa vittoria di San Siro contro l’Inter: altri tre punti che hanno issato la formazione di Paolo Zanetti al nono posto a 25 punti, a solo tre lunghezze dalla zona europea, occupata attualmente dall’Udinese nello stallo riservato alla Conference League.

Un momento di grande serenità, in cui concentrarsi sulle operazioni di mercato “da Empoli”, quelle rivolte alle giovani leve da lanciare subito nella mischia e acuire la loro valutazione di mercato, quelle che passano in sordina ma che poi si rilevano fondamentali nelle future sessioni di affari. Proprio all’interno di questo solco, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo del difensore belga classe 2004 Noah Stassin, eccellente prospetto di fisico in scadenza di contratto con gli olandesi dell’Heerenveen.

