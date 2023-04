Empoli, Zanetti: “A salvarci ci teniamo tutti”

L’allenatore dell’Empoli in conferenza stampa: “Vicario torna a essere titolare, il calcio è complesso ed il Sassuolo è forte”

29-04-2023 14:50

l’Empoli affronterà in campionato il Sassuolo. Il tecnico della squadra toscana, nel corso della conferenza stampa pre partita, ha detto la sua riguardo il prossimo impegno dell’Empoli: “La partita è difficile perché il Sassuolo è forte. Nel girone di ritorno sta facendo quello per cui è costruito, è evidente che la partita dal punto di vista tecnico è difficile. Le motivazioni devono fare la differenza dal punto di vista nostro. Questa settimana abbiamo messo un punto sul passato, perché la negatività non ci dà vantaggi. Bisogna proiettarsi nel futuro di queste sette partite che mancano. Dobbiamo avere la forza di superare gli ostacoli”.

Un commento sulla situazione degli infortunati: “Vicario torna a essere titolare, ringrazio però Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro. Recuperiamo anche Akpa Akpro e Fazzini anche se a mezzo servizio. Il gruppo si è amalgamato, ha armonia e siamo tutti quanti uniti”.

Un parere poi su Bajrami: “Sono contento di ritrovarlo, non gli ho mai negato l’apprezzamento e la stima. Lui ha fatto la sua scelta, non so se sia quella giusta, ma va rispettata. Noi ora abbiamo altri giocatori che devono dimostrare e prendere per mano la squadra”.

Un commento su Baldanzi: “A me interessa vedere il Baldanzi visto con l’Inter. Questi ragazzi giovani non hanno problemi di continuità fisica, deve solo fare quello che sa fare. Contro l’Inter gli è mancato solo il gol, ha fatto una partita a tutto campo. Avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra che nessuno si sarebbe accorto della differenza”.

In chiusura un commento sulle ultime prestazioni: “La domanda non è semplice, perché di aggettivi ce ne sono tanti e il calcio è complesso. Bisogna essere bravi a capire il momento ed essere positivi. Questo è l’aspetto principale, a salvarci ci teniamo tutti. Abbiamo faticato tanto per essere a questo punto, essere consapevoli di chi siamo è la cosa più importante. Non dobbiamo perdere lucidità e consapevolezza perché abbiamo numerose partite con tanti punti in palio”.