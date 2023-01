Empoli, Zanetti: “Un punto importante che ritroveremo più avanti”

04-01-2023 23:53

Al triplice fischio tra Udinese ed Empoli è 1-1 un risultato che soddisfa il tecnico dei toscani Paolo Zanetti. Così al termine di una gara intensa e molto vivace. “Il demerito oggi è quello di non essere riusciti a dare la mazzata quando abbiamo avuto l’occasione di farlo in ripartenza, dovevamo curare quei dettagli per vincerla, ma in generale sono contento dei ragazzi, siamo partiti forte, ma come ho detto non abbiamo sfruttato le occasioni e se lasci viva una squadra come l’Udinese poi ti colpisce”.

“Ci hanno punito in ripartenza – afferma ancora il tecnico – la squadra friulana ha queste caratteristiche ed un ottimo reparto attaccanti a maggior ragione faccio i complimenti ai miei difensori che non gli hanno lasciato campo, oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera e questo è un punto importante, ce lo ritroveremo più avanti”.