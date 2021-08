Entusiasmo Milan, i tifosi hanno già un nuovo coro da stadio

Adriano Galliani lo cantava senza pudore e a squarciagola anche in pubblico: quel coro nato in curva rossonera “siam venuti fin qua, siam venuti fin qua per vedere segnare Kakà” era un mantra gioioso per San Siro. Ora che il brasiliano non c’è più però, chissà che non possa prender corpo quello ideato da Mauro Suma, direttore di Milannews, che ne ha coniato un’altro simile per Giroud. Il bomber francese è stato il grande protagonista del successo del Milan di ieri sul Panathinaikos. Suoi i due gol della vittoria ed ecco che la maledizione della maglia n.9 sembra già un ricordo.

Giroud sogna il primo gol in serie A

Lui a fine gara era felice: “Stiamo imparando a conoscerci meglio, anche sul campo. Mi sento molto bene con i ragazzi, loro mi cercano sempre in area e proviamo sempre a collaborare con le punte. Avremmo potuto segnare di più, ma è stata una partita positiva per il futuro. Abbiamo tutti ricevuto un benvenuto molto caloroso dai tifosi. Quando ho segnato ho sentito che chiamavano il mio nome: fa sempre piacere per un attaccante segnare. Non vedo l’ora di giocare a San Siro e di esordire in campionato. Spero di segnare in Serie A, magari già dalla prossima partita!”.

I tifosi del Milan già stregati da Giroud

Ed eccolo allora il coro: “SIAM VENUTI QUASSÙ PER VEDERE SEGNARE GIROUD”. Sui social in tanti ne sono già stregati ma in generale sono i gol dell’ex Chelsea a convincere. “Si è tanto parlato della maledizione della maglia N.9 del Milan ma dopo aver visto Giroud non credete che fossero semplicemente scarsi?” o anche: “Per quello che valgono le amichevoli, Giroud mi ha impressionato ieri sera, centravanti dal fisico impressionante capace di fare reparto da solo. Il Milan ha fatto un acquisto importante a mio parere” oppure: ” Giroud in 3 partite ha segnato più di Dugarry in una stagione” e infine: “Giroud terza scelta del Chelsea è probabilmente tra i primi tre giocatori più forti della Serie A”.

SPORTEVAI | 15-08-2021 09:52