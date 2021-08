Milan-Panathinaikos 2-1: doppia firma per Giroud

Il Milan di Pioli supera 2-1 il Panathinaikos in amichevole allo Stadio Nereo Rocco di Trieste e chiude con un successo il suo precampionato prima di tuffarsi sugli impegni ufficiali. Pioli si affida in avanti a Giroud, supportato da Saelemaekers, Rebic e Rafael Leão.

La squadra milanese parte bene e crea pericoli dalle parti di Dioudis: al 14′ apertura di Rebic per l’inserimento sulla sinistra dell’area di Theo Hernández, ma Dioudis è bravo a chiudere lo specchio. Due minuti dopo i rossoneri sbloccano il risultato. Tomori pennella in area per Giroud, che con una girata al volo di sinistro, di interno piede, supera il portiere greco.

Sul vantaggio rossonero i ritmi si abbassano, e la gara scorre via all’insegna dell’equilibrio fino alla fine della prima frazione, quando è ancora una volta il centravanti francese a rivelarsi letale. Giroud raccoglie il cross dalla destra di Calabria e con un colpo di testa preciso fissa il punteggio sul 2-0.

Nella ripresa il Milan legittima la sua superiorità, sfiorando a più riprese il tris. Al 51′ Calabria sfonda ancora sulla destra ed effettua un cross per Rebic, che colpisce al volo ma mette sul fondo di poco. Due minuti dopo combinazione tra Calabria e Saelemaekers, con il capitano rossonero che calcia di potenza e trova la risposta di Dioudis, attento in quest’occasione.

Giroud è sempre al centro della manovra della squadra di Pioli, e al 59′ penetra in area sulla sinistra dopo un bello scambio con Theo Hernández e colpisce clamorosamente il palo. I due allenatori iniziano ad inserire le seconde linee, e la gara sembra destinata a concludersi senza grossi patemi per i rossoneri, ma al 77′ un brutto errore di Tatarusanu consente al Panathinaikos di riaprire la partita.

Il portiere rumeno controlla male con i piedi e consegna il pallone a Ioannidis, che si ritrova la porta praticamente sguarnita e segna il 2-1. I rossoneri gestiscono il vantaggio nel finale, e terminano con un’incoraggiante vittoria l’ultimo test prima del debutto in campionato contro la Sampdoria.

IL TABELLINO

MILAN-PANATHINAIKOS 2-1

Marcatori: 16′, 43′ Giroud (M), 77′ Ioannidis (P)

MILAN (4-2-3-1): Maignan (70′ Tatarusanu); Calabria (70′ Kalulu), Kjaer (61′ Gabbia), Tomori (61′ A. Romagnoli), Theo Hernández (70′ Ballo-Touré); Tonali (61′ Pobega), Krunic (85′ Capone); Saelemaekers (70′ Castillejo), Rebic (61′ Brahim Díaz), Rafael Leão (61′ Bennacer); Giroud (61′ Maldini). All. Pioli

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dioudis (85′ Xenopoulos); Kotsiras (76′ Facundo Sánchez), Sideras, Velez (85′ Sarlija), Juankar (85′ Chatzitheodoridis); Alexandropoulos (66′ Aitor), Perez; Villafanez (46′ N’Gbakoto), Mauricio (76′ Mauricio), Chatzigiovannis (46′ Ioannidis); Macheda (46′ Ayoub). All. Kalaitzis

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Ammoniti: –

Espulsi: –

OMNISPORT | 14-08-2021 22:36