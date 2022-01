Eriksen: è in trattativa con il Brentford

17-01-2022 15:03

Secondo The Athletic, il Brentford avrebbe offerto un contratto sino al termine della stagione, con opzione per quella successiva, al danese Christian Eriksen. Le trattative sarebbero in fase avanzata. L’ex Inter vuole tornare a giocare – in Italia non può farlo dopo i gravi problemi al cuore e il defibrillatore interno – per poter essere convocato dal ct della sua Nazionale ai Mondiali in Qatar del dicembre prossimo.

Il Brentford non sta attraversando un buon momento in Premier League, ma ha comunque 10 punti di margine sulla zona retrocessione. Per Eriksen si tratterebbe dunque di un rientro senza troppa tensione e potrebbe ritrovare con calma la forma fisica. Nelle ultime settimane, il giocatore si è allenato con l’Odense.

OMNISPORT