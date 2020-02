Eroe o noioso? Il web ha scelto: Non lo vogliamo più

E’ stato a lungo uno dei sogni proibiti dei tifosi dell’Inter, che speravano di vederlo sulla panchina nerazzurra dopo averlo ammirato da giocatore, è l’emblema della garra che tanto piace ad alcuni commentatori ed opinionisti ma il suo calcio è davvero piacevole? Si parla di Diego Simeone che ieri ha condotto l’Atletico Madrid al successo di misura sul Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions. Vittoria per 1-0 grazie a un gol dopo 4′ e a 86′ più recupero di difesa a oltranza che ha messo la museruola ai campioni d’Europa.

CONTA VINCERE – Un esempio in carne e ossa che incarna quel concetto su cui tanto si dibatte in Italia: vincere conta più dello spettacolo? E’ bel gioco quello dell’Atletico?

LE REAZIONI – Sui social anche i tifosi dell’Inter stanno cambiando idea: il calcio tutto corsa e difesa non piace più, come non piacciono gli atteggiamenti del Cholo: “Con tutto il rispetto Simeone mi sembra un invasato. Non lo vorrei mai allenatore dell’Inter” o anche: “che gioco noioso quello di Simeone…”.

ANTICALCIO – C’è chi scrive: “Se il calcio fosse in via d’estinzione e dovessi mostrare uno spot a due giovani ragazzi per tramandare questo sport, sicuramente non sceglierei un video dell’Atletico Madrid di Simeone” o anche: “E ieri sera ho scoperto che Simeone è anche l’allenatore più pagato!!! Oh mamma mia” oppure: “Eh ma mi sa che al ritorno Simeone il pagliaccione ne prende 3”.

PARAGONI – Un utente osserva: “Oggi “IL BEL GIOCO” devi umilmente inchinarsi al cholismo, dove vincere conta più della prestazione esaltante. Allegri È FIERO DI TE Simeone”.

CHOLISMO – Fioccano le critiche per il comportamento in panchina dell’allenatore argentino: “Una parola su Simeone. Esagerato, troppo, continuamente, ripetutamente” oppure: “80′ per fare l’ultras da curva, 10′ per dare istruzioni ai giocatori in campo. I 90 minuti di Simeone durante la partita “.

IRONIA – Arrivano anche commenti sarcastici: “Quando Simeone smetterà con il calcio avrà un posto assicurato nei club mediterranee come capo animatore del villaggio e infine: “Simeone non sta incitando il pubblico, sta soltanto cercando di racimolare più gente possibile per difendere in area di rigore”.

