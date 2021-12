Espulsione fatale al Mapei Stadium: squalifica di 2 turni a Spalletti

02-12-2021 13:45

Il cartellino rosso sventolato da Pezzuto in pieno recupero è costato molto caro a Luciano Spalletti , mandato sotto la doccia anzitempo nel convulso finale di Sassuolo-Napoli al ‘Mapei Stadium’.

L’allenatore azzurro è stato punito con due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo, essendo recidivo (era già stato fermato per una giornata dopo Roma-Napoli, la gara dell’applauso a Massa). Non potrà dunque sedere in panchina al ‘Maradona’ contro Atalanta ed Empoli . Questa la motivazione ufficiale:

“SPALLETTI Luciano (Napoli): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”.

Tra i giocatori, invece, una giornata di squalifica per i romanisti Abraham e Karsdorp (entrambi salteranno l’Inter all’Olimpico), che vanno ad aggiungersi a Colley e Ampadu , in attesa che si concluda il quindicesimo turno con Torino-Empoli e Lazio-Udinese.

