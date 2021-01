Eto'o: "L'erede di Messi? Ansu Fati"

“Credo che la stella del futuro sarà Ansu Fati. Sta facendo cose incredibili, quindi penso che il club debba prendersi cura di lui e prepararlo al ruolo. Si spera che sia lui a subentrare a Messi”.

Sono queste le parole rilasciate da Samuel Eto’o grande ex blaugrana per un’intervista a SPORTbible. Ovvio che la domanda più ricorrente sia quella su un ipotetico addio di Messi al Barca, ma fino a quando non sarà proprio l’argentino ad esprimersi sul proprio futuro, si possono soltanto avere idee e fantasticare su quelle per costruire probabilità di mercato.

Intanto ci ha pensato Samuel Eto’o a fissare un concetto molto chiaro, indicando il calciatore guineense naturalizzato spagnolo, ala del Barcellona e della nazionale spagnola, come erede naturale proprio di Lionel Messi.

Ansu Fati ha fin’ora collezionato 31 presenze con la maglia blaugrana siglando 11 gol…lontanissimo dai numeri della “pulce”, ma con tanti anni davanti a se per avvicinare i record dell’argentino e perchè no, superarli…se lo dice Eto’o…

OMNISPORT | 12-01-2021 11:46