Euro 2020, Ferdinand lancia l'Inghilterra: "Italia o Spagna? Era indifferente..."

La rivelazione Danimarca e eventualmente l’Italia, entrambe partite da disputare a Wembley davanti ai propri tifosi.

Sono questi i due ostacoli che separano l’Inghilterra dal sogno di vincere il proprio Europeo della propria storia, a 56 anni dal Mondiale vinto proprio in casa.

La nazionale di Gareth Southgate è la favorita dei bookmakers e non ha ancora subito un gol in cinque partite, tutti segnali che spingono un grande ex come Rio Ferdinand ad essere più forte della scaramanzia.

Secondo l’ex difensore dei Tre Leoni e del Manchester United, intervistato dalla ‘BBC’, Sterling e compagni non erano interessati all’esito della prima semifinale tra Italia e Spagna:

“All’Inghilterra non importava chi potesse uscire vincitore tra Italia e Spagna – ha candidamente dichiarato – perché credo che sia superiore a entrambe”.

OMNISPORT | 07-07-2021 11:45