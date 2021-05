EURO 2020, Olanda: i convocati di De Boer

Il tecnico dell’Olanda Frank De Boer ha appena diramato la lista dei convocati per Euro2020, la rassegna continentale per nazionali in programma dall’11 giugno in Europa. Bizot, Hateboer, Karsdorp, St Juste, Tete, Vilhena, Bergwijn ed El Ghazi sono gli otto giocatori “tagliati” da Frank de Boer. Restano altri tre “italiani”: de Ligt, de Vrij e de Roon.

Ecco lal isat definitiva:

Portieri: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Difensori : Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Jurriem Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ).

Centrocampisti : Frenkie de Jong (Barça), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Attaccanti : Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Siviglia), Memphis Depay (Lione), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Mosca), Wout Weghorst (Wolfsburg).

OMNISPORT | 26-05-2021 16:01