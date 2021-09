Euro 2021 entra nel vivo: De Giorgi carica l'Italia

Per l’Italvolley è arrivato il tempo di fare sul serio. Dopo i facili impegni nel girone preliminare e con la Lettonia negli ottavi, i ragazzi di De Giorgi affronteranno la temibile Germania nel quarto di finale in programma mercoledì alle ore 16 ad Ostrava.

I tedeschi allenati da un mito della pallavolo italiana come Andrea Giani saranno sfavoriti oltre che dalla tradizione (avendo perso 31 dei 41 precedenti con l’Italia) anche dal confronto dei valori tecnici, ma il ct azzurro ha invitato a non sottovalutare una nazionale che nella prima fase ha perso solo contro la Francia:

“La Germania è una squadra difficile da affrontare, fisica, forti in attacco e in battuta. Forzano molto al servizio quindi ci saranno momenti in cui dovremo essere bravi a contenerli. Io però sono fiducioso, abbiamo mezzi e qualità per poter affrontare questa squadra e per batterla. Arriviamo bene a questa fase del torneo, abbiamo sfruttato tutto il tempo e tutte le partite a disposizione cercando di affinare l’intesa e di migliorare il gioco”.

Sfida nella sfida il confronto con il collega, compagno di trionfi nell’Italia dell’era d’oro di Velasco: “Il rapporto tra me e Giangio è ottimo, così come con tutti i miei ex compagni di squadra – ha aggiunto De Giorgi – È un piacere giocare contro di lui in una sfida così, ma entrambi saremo concentrati sulla partita. Qui all’Europeo ci sono tanti allenatori italiani e credo che questo debba essere motivo di grande orgoglio perché è una forma di riconoscimento per la nostra scuola a livello mondiale”.

