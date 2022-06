Euro 2022: si decidono le 23 convocate dell'Italia

25-06-2022 14:44

Si è chiusa a Castel di Sangro la quarta settimana di preparazione della Nazionale femminile in vista dell’Inizio di Euro 2022, che comincerà mercoledì 6 luglio a Old Trafford, la casa del Manchester United, con la sfida tra Inghilterra e Austria. 27 le azzurre presenti in ritiro in Abruzzo, ma domani il ct Milena Bertolini sfoltirà ulteriormente il gruppo e annuncerà le 23 ragazze che prenderanno parte alla rassegna continentale. Ultima tappa di avvicinamento, il raduno che terminerà venerdì prossimo sempre a Castel di Sangro con un’amichevole contro la Spagna.