Euro Nascar Series: Jacques Villeneuve vince a Vallelunga

30-10-2021 22:28

Il 50enne canadese Jacques Villeneuve, vincitore del campionato CART statunitense e della 500 miglioa di Indianapolis 1995, campione del mondo di Formula 1 nel 1997 con la Williams-Renault e 50enne figlio del mai abbastanza compianto Gilles, ha vinto all’Autodromo di Vallelunga dedicato a Piero Taruffi gara-1 della Euro Nascar sul circuito in provincia di Roma. Al volante della sua EuroNascar FJ numero 5 del team Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport, il nordamericano partito dalla prima fila Villeneuve ha attaccato immediatamente conquistando subito la prima posizione che ha mantenuto grazie a una perfetta gestione di gara lungo 18 giri e 73 km. “E’ stata un’ottima gara anche se molto faticosa. Sapevo di potercela fare, la macchina volava. Allo start avevo lo sguardo fisso sul semaforo e ho perso di vista il mio avversario che tardava ad accelerare. Ho tenuto un ritmo molto costante perché non avevo il motore al massimo del potenziale. Con Academy Motosport volevamo vincere qui in Italia e ci siamo riusciti, grazie ad un’ottima macchina ed un eccellente team”.

