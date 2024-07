Euro U19: l'Italia vuol vendicare i grandi contro la Spagna, Pafundi sogna la 10 della nazionale maggiore

Gli azzurrini di Corradi sfideranno la Roja per cercare di centrare la finale dell'Europeo: le parole di Pafundi, i segreti della Spagna e le probabili formazioni.

Manca sempre meno alla semifinale contro la Spagna e l’Italia U19 ha le idee chiare. “Vogliamo vincere l’Europeo e ripeterci”, questo è il mantra espresso prima da Camarda e ripetuto poi anche da Pafundi. Per farlo però gli azzurrini dovranno superare le giovani furie rosse, per provare poi ad alzare il titolo contro la vincente del match tra Francia e Ucraina.

Pafundi punta la Spagna: “Vogliamo vincere l’Europeo”

Tra le stelle degli azzurrini a prendersi i riflettori c’è sicuramente Pafundi, che ha anche esordito con l’Italia dei grandi il 16 novembre del 2022 in un Albania-Italia a Tirana: “Quel ricordo è ancora molto vivo nella mia mente, ma ero molto piccolo” – ha raccontato a Vivo Azzurro Tv. Poi ha proseguito: “Ora il mio sogno è tornare in Nazionale maggiore e farlo in maniera più consapevole: sicuramente sono cresciuto, ho fatto un’esperienza importante all’estero e sono pronto a giocarmi tutte le mie carte. L’Azzurro per me vuol dire tanto. Ritrovarlo in una competizione così importante è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Non vedevo l’ora che arrivasse questo Europeo: era dalla qualificazione ottenuta a marzo che ci pensavo ogni giorno. Ora siamo qui, affronteremo una semifinale e vogliamo arrivare fino in fondo”.

Poi Pafundi ha parlato del percorso: “Veniamo da una prima fase molto positiva Abbiamo fatto tre grandi partite e il ko con l’Ucraina (che in tutto il 2024 non ha comunque perso mai una partita, ndr) è stato solo un inciampo. La sconfitta nell’ultima giornata ci servirà da insegnamento per la semifinale: dobbiamo rimanere più focalizzati in alcune fasi delle gare. Corradi ci lascia molto tranquilli e credo che la qualità del nostro gioco sia una grande arma che dobbiamo provare a sfruttare. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di vincere l’Europeo, la vittoria di un anno fa sicuramente genera attenzione maggiore sul nostro cammino, ma questo non deve metterci pressione, anzi: vogliamo replicare quel risultato”. Poi ha concluso: “Se mi manca il gol? Sì, ma a livello personale credo di aver giocato fin qui un buon Europeo. Posso fare sicuramente di più, ma il gol non è una priorità, mi interessa fare risultato e vincere. Indossare la 10 dell’Italia è emozionante, è la maglia più bella. Farlo in una competizione così è motivo di grande responsabilità e altrettanta soddisfazione”.

Italia-Spagna U19, verso la semifinale dell’Europeo

L’Italia U19 avrà la possibilità di vendicare la brutta prestazione dei grandi contro la Spagna. I giovani ragazzi di Corradi affronteranno proprio la Roja per provare a staccare il pass per la finale. Le giovane furie rosse hanno passato il girone da secondi in classifica dietro la Francia e hanno dovuto superare qualche momento di difficoltà in questo Europeo. Dopo la vittoria sofferta contro la Danimarca all’esordio, nel secondo match contro la Turchia si è fatta beffare al 90′ dal pareggio di Kerem Ay e nell’ultima gara contro i Blues non caduti nello stesso errore della sfida precedente. Quale? La disattenzione negli ultimi istanti di gara, che a causa dell’autogol di Latorre al 90′ è costatO il primo posto.

Come gioca la Spagna del futuro? Sempre seguendo le linee guida della loro cultura dello sport: 4-3-3 e calcio propositivo. Non sono spiccati ancora nuovi Yamal, ma alcuni giocatori si sono messi in mostra. Tra questi Iker Bravo, punta classe 2005 del Bayer Leverkusen. Tra i più promettenti emerge Diao del Betis, che ha avuto spazio anche in Liga realizzando due gol. A guidare la difesa ci pensa Gasiorowski, altro calciatore promettente già lanciato nel campionato spagnolo dal Valencia.

Dove vedere Italia-Spagna U19 e le probabili formazioni

Il fischio d’inizio del match tra l’Italia U19 e la Spagna è previsto per giovedì 25 luglio alle ore 15.00. La semifinale dell’Europeo U19 si potrà vedere in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

Partita : Italia-Spagna Under 19

: Italia-Spagna Under 19 Data : giovedì 25 luglio 2024

: giovedì 25 luglio 2024 Orario : 15.00

: 15.00 Canale TV : Rai Sport

: Rai Sport Streaming: Rai Play

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella, Lipani, Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda. CT: Corradi.

SPAGNA (4-3-3): Jimenez Latorre, Perea, Keddari, Gasiorowski, Munoz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Mella. CT: Lana.