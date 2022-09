EuroBasket 2022, Serbia: grave infortunio per Nemanja Nedovic

07-09-2022 13:05

Brutte notizie in casa Serbia.

La nazionale guidata da Coach Svetislav Pesic infatti, dovrà fare a meno di Nemanja Nedovic per le restanti gare di EuroBasket 2022. L’ex guardia dell’Olimpia Milano ha subito un grave infortunio nel corso della gara contro Israele di ieri, quando è stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo quarto.

La Serbia non potrà sostituire il giocatore, che nelle quattro gare disputate nella competizione ha messo a referto 6 punti con 1.8 assist e 1.3 rimbalzi in 13 minuti a partita. La Serbia per il momento guida la classifica del Gruppo D dopo aver battuto Olanda, Repubblica Ceca, Finlandia e Israele.

Prossimo match per la Serbia, domani contro la Polonia.