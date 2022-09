Eurobasket, la Francia non vuole sottovalutare l’Italia

14-09-2022 11:57

Nonostante le tre vittorie nelle ultime tre uscite con l’Italia, la Francia non sottovaluta la compagine di Gianmarco Pozzecco e, con grande consapevolezza dei propri mezzi e di quelli dell’avversario, scenderà in campo stasera pronta ad affrontare una formazione ostica.

“Gli italiani sono al settimo cielo e super sicuri. Cercheremo di non fare lo stesso errore dei serbi, li rispettiamo molto” ha affermato Guerschon Yabusele.

“Puoi inconsciamente pensare che tutte le gare saranno uguali, ma l’abbiamo già imparato a nostre spese con l’Argentina. L’Italia è un’ottima squadra, che gioca un basket abbastanza singolare. Personalmente sapevo che erano in grado di battere la Serbia anche se, per me, era la favorita per gli Europei. Dimostra che tutto può succedere nel basket, come abbiamo sperimentato noi contro la Turchia” ha dichiarato invece Rudy Gobert, deciso a dare alla causa francese un gran contributo.

“È ovviamente una partita in cui cercherò di dominare” ha chiosato il centro transalpino dei Minnesota Timberwolves.