Eurobasket, la Spagna fa suo il Girone A

07-09-2022 16:31

È la Spagna di Sergio Scariolo a chiudere in testa il Girone A di Eurobasket. Con il successo per 72-69 ottenuto al termine di un match molto equilibrato deciso solo negli ultimi possessi, la selezione iberica ha messo in ghiaccio il primo posto e ora potrà affrontare la fase a eliminazione diretta vantando un accoppiamento favorevole agli ottavi.

Di seguito il tabellino della gara.

Turchia: Larkin 3, Hazer 5, Osman 20, Mahmutoglu 5, Sanli 4, Tuncer 2, Korkmaz 16, Sengun 14, Osmani, Saybir N.E., Bitim N.E., Kabaca N.E. All: Ataman

Spagna: Brown 11, Pradilla 6, Lopez- Arostegui 9, Ja.Fernandez 3, Brizuela 6, Diaz 3, Saiz 4, W.Hernangomez 15, Garuba 4, J.Hernangomez 8, Parra 3, Fernandez N.E. All: Scariolo