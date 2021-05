Eurobasket Women 2021, le convocate di Lino Lardo

Lo staff tecnico Azzurro, diretto da Lino Lardo, ha diramato l’elenco delle 16 convocate che, dal 22 maggio, si raduneranno a Roma per prendere parte all’EuroBasket Women 2021, che si disputerà a Valencia (Spagna) e Strasburgo (Francia) dal 17 al 27 giugno.

Le Azzurre, impegnate nel gruppo B, esordiranno il 17 giugno con la Serbia (ore 18.00), per poi affrontare il 18 il Montenegro (ore 15.00) e il 20 la Grecia (ore 18.00). La formula della competizione è semplicissime: le prime qualificate di ogni girone accederanno subito alla fase successiva, mentre per quanto riguarda seconde e terze si affrontino in uno spareggio che vale l’accesso alle prime otto.

Arrivando tra le prime 6 all’EuroBasket Women 2021, si potrà accedere al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022, e che qualifica per il Mondiale in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.

Queste le prime parole di Lino Lardo:

“Abbiamo ottenuto l’accesso all’Europeo vincendo quattro partite di fila nelle bolle di Riga e Istanbul, ora vogliamo dare un senso a questa qualificazione giocando una competizione di alto livello. Avremo poco più di 20 giorni di allenamento per prepararci: ecco perché tutti insieme, squadra e staff, dovremo essere bravi a sfruttare ogni minuto del raduno. In campo dovremmo riprendere da dove abbiamo lasciato a febbraio: giocando con quello spirito di collaborazione e quell’aggressività che ci hanno contraddistinto e permesso di arrivare a Valencia”.

Ecco le convocate di Lardo (fonte: Ufficio Stampa Fip)

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Wuber Schio)

Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Wuber Schio)

Francesca Dotto (1993, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublin – Polonia)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Francesca Pan (1997, 185, G-A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Martina Spinelli (2002, 1.86, C, Limonta Costa Masnaga)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Passalacqua Ragusa)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Fenerbahce – Turchia)

E le riserve a casa:

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Crippa (1989, 1.78, G, Famila Wuber Schio)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Elisa Ercoli (1995, 1.90, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, Passalacqua Ragusa)

Sara Madera (2000, 1.90, C, PF Broni 93)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

OMNISPORT | 18-05-2021 11:30