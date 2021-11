Eurocup, la rimonta del Reyer si spegne sul più bello: il derby italiano è della Virtus

17-11-2021 00:07

È un derby italiano a due facce quello andato in scena in serata tra Virtus Bologna e Reyer Venezia conclusosi con la vittoria dei felsinei per 90-84.

Se tra secondo e terzo quarto, spinta dalle invenzioni di Teodosic e dalla vena di Hervey, le V nere sono risultate magistrali nell’issarsi fino a un comodo +20 (59-39), negli ultimi quindici minuti è l’Umana che invece ha brillato per tenacia e soluzioni proposte andando davvero vicina a concludere con successo una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile.

Guidati da Daye e Vitali, gli orogranata si sono spinti fino al tiro del possibile pareggio a novanta secondi dal termine, momento dopo il quale, in qualche modo, la Virtus con esperienza e freddezza è riuscita a produrre i punti necessari per archiviare definitivamente una pratica che troppo facilmente stava rischiandoo di sfuggirle di mano.

Assolutamente decisivi per i padroni di casa i 48 punti combinati del duo Hervey-Teodosic, bottino a cui dall’altra parte hanno fatto da contraltare i 26 punti di un sontuoso Michele Vitali e i 15 di Daye.

Di seguito il tabellino completo della gara.

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 2, Cordinier 13, Mannion, Pajola 6, Alibegovic, Hervey 26, Ruzzier NE, Jaiteh 5, Alexander 5, Sampson 4, Weems 7, Teodosic 22. Rimbalzi: Jaiteh 6. Assist: Teodosic 7, Pajola 4.

Umana Reyer Venezia: Stone, Tonut, Daye 15, De Nicolao, Sanders 9, Phillip 9, Echodas 4, Mazzola, Brooks 8, Cerella, Vitali 26, Watt 13. Rimbalzi: Brooks 8, Daye 7. Assist: Tonut, 3, Stone 3, Daye 3.

