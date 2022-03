Eurocup: la Virtus ospita il Bursaspor

03-03-2022 08:31

La formazione di coach Scariolo attende alla Segafredo Arena i turch del Bursaspor, per il recupero della prima giornata di ritorno dell’EuroCup. Gara delicata per le V nere che dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive, cercano una vittoria per agguantare la miglior posizione possibile in vista dei playoff.

Mannion, Pajola e Tessitori ritornano in squadra dopo la bella vittoria di domenica della nazionale italiana sull’Islanda, Belinelli, Teodosic e Weems dovrebbero aver recuperato sia dal sovraffaticamento che dai loro acciacchi.

“Abbiamo avuto un paio di giorni per radunarci di nuovo e per recuperare i giocatori impegnati con le Nazionali nella “finestra” FIBA e per preparare la partita contro un avversario sicuramente migliore di quello che dice la classifica. Hanno due eccellenti guardie e un buon gioco interno. Hanno rotazioni corte ma sanno come giocare. Giocano in maniera dura e hanno giocato davvero bene nell’ultimo paio di mesi. Dovremo provare ad andare a rimbalzo, prenderci l’area e usare la nostra fisicità. Dovremo essere pazienti e provare a portarli alla fine con problemi di falli e stanchezza. Questo è quello che vorremmo fare e ritengo che questo possa essere un fattore da usare contro di loro”.

Queste le parole di coach Scariolo che deve dedicarsi in fretta a trovare le soluzioni difensive dei vari quintetti che alterna in campo, che tra infortuni e cambi di giocatori è diventato il cruccio di questa Virtus.

OMNISPORT