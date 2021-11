EuroCup, tonfo Virtus Bologna: il Valencia vince recuperando 21 punti

10-11-2021 22:38

Una partenza a razzo della Virtus Bologna non basta per evitare la sconfitta in Eurocup contro il Valencia, che trionfa 97-96.

Nel primo quarto la Virtus Bologna è scatenata. La squadra di Scariolo totalizza 33 punti nei primi 10′ del match, tirando 4/5 da tre. Il Valencia si è ritrovata così a inseguire fin da subito, ritrovandosi a meno 10. Nel secondo quarto uno scatenato Weems e compagni toccano addirittura il più 21, con un parziale di 11-0 nei primi 2′. Gli spagnoli reagiscono, ma il primo tempo lo chiudono con 12 punti da recuperare.

Nel secondo tempo cambia la musica. Il Valencia si avvicina trascinata da Prepelic e Van Rossom fino al meno 5. Mannion conclude i 30′ con il canestro del più sette Virtus a un quarto dal termine. Gli ospiti non sono gli stessi di inizio gara, in difesa chiudono bene e in attacco continuano a recuperare punti. La seconda metà dell’ultimo quarto si gioca punto a punto. Teodosic si carica la squadra sulle spalle, la tripla di Prepelic a meno di 1′ allo scadere porta però in vantaggio il Valencia. Gli spagnoli allungano con i tiri liberi, Belinelli accorcia dalla distanza ma è troppo tardi: il match si chiude 96-97.

