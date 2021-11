17-11-2021 22:09

Nella quinta giornata del gruppo A di Eurocup prima vittoria per la Dolomiti Energia Trentino che ha battuto all’overtime per 81-77 i polacchi dello Slask Wroclaw (Breslavia). I tempi regolamentari si sono chiusi sul 69-69, per Trento 22 punti,6 rimbalzi e 4 assist di Diego Flaccadori.

