Eurocup, Tucci: “Dovremo essere molto attenti nei dettagli"

07-12-2021 11:33

Questa sera alle ore 20.00 l’Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio il Valencia nella sesta giornata del girone B di EuroCup. Sfida tanto importante quanto delicata per Venezia che è chiamata a riscattare il ko subito a Bologna nell’ultimo turno. Diverso lo stato d’animo degli spagnoli che provengono invece da due vittorie importanti: una contro Bologna e l’altra, quella più recente contro i francesi del JL Bourg, fanalino di coda della classifica.

Queste le parole di presentazione al match dell’assistant coach Gianluca Tucci, rilasciate al Corriere del Veneto – Ve.

“Valencia è una delle formazioni accreditate per il titolo finale. Infatti ­è la squadra che ha il miglior indice di valutazione dell’intera EuroCup ed è quella che prende più rimbalzi d’attacco. Dovremo avere concentrazione altissima e giocare con grande motivazione. Di media 40 punti a partita arrivano dai quattro lunghi della squadra. In particolare Dubljevic è uno dei centri più forti di questa competizione: ha esperienza, tiro da fuori e grande fisico. In generale non basterà semplicemente mettere il corpo, ma dovremo essere molto attenti nei dettagli, nella preparazione della partita e nella concentrazione”.

“Prepelic è uno dei migliori realizzatori della Coppa, capace di segnare nei momenti chiave, anche con bombe da molto lontano. Quindi, ripeto, credo che sarà la concentrazione l’aspetto principale di questa partita”.

OMNISPORT