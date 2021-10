Eurocup, Venezia cede all'ultimo 4°: vince il Bursaspor

26-10-2021 23:13

Sconfitta in casa per Reyer Venezia nella sfida di Eurocup contro il Buraspor nella seconda giornata del Gruppo B. 70-62 il risultato finale grazie ad un fenomenale Derek Needham, autore di 18 punti. La sfida però viene quasi dominata da Venezia per i primi tre quarti, crollando totalmente solo nel finale.

Secondo quarti da 23-13, i ragazzi di coach De Raffaele vanno al riposo lungo sul +11 (45-34) con un signor 79% (15/19) da dentro l’area. L’inizio del quarto quarto vede i ragazzi della laguna avanti 57-46, con gli ospiti che non riescono a sfondare la difesa italiana.

Il parziale horror di Venezia si chiude con un tremendo e troppo severo 24-5, ma abbiamo assistito ad un vero e proprio black out di Venezia, che non è stata in grado più di condurre azioni offensive degne di nota. Da notare l’appoggio di Freeman per il 66-60 a 3’15” dalla sirena finale.

Per Venezia pesano le 20 palle perse e un disastroso 4 su 24 da tre: gli unici in doppia cifra sono Tonut e Watt, 10 punti a testa. Viceversa è una seratona per il Bursaspor che, dopo il ko dell’esordio in casa contro la Virtus Bologna, centra la prima vittoria europea al Taliercio

OMNISPORT