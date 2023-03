EuroCup, Venezia vince il derby italiano con Brescia

La formazione di casa batte i connazionali per 90-64 nel match valido per il 15° turno della competizione europea.

08-03-2023 22:36

Il derby tutto italiano di EuroCup viene vinto dalla Reyer Venezia, che in casa si è imposta per 90-64 nei confronti della Germani Brescia. Un netto successo per la formazione di Spahija, che ha fatto la differenza nei due quarti centrali. Molto bene Mitchell Watt con 22 punti e Derek Willis con 16.

Nulla da fare per gli ospiti allenati da Magro nel match valido per il 15° turno di EuroCup. Non sono bastati i 14 punti di Amedeo Della Valle e i 12 di John Petrucelli. Otto vinte e sette perse così per Venezia, ora terza nel gruppo A. Sette vinte e otto perse invece per Brescia, adesso settima.