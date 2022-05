Eurolega 2022/2023, CSKA Mosca verso l’esclusione

20-05-2022 15:57

Dalle dichiarazioni fatte da Jordi Bertomeu, inizia a prendere una sua forma la prossima edizione dell’Eurolega, torneo che, come avvenuto già parzialmente quest’anno, non dovrebbe vedere ai nastri di partenza il CSKA Mosca.

Il club russo infatti, stando a quanto trapelato, non dovrebbe essere ammesso alla competizione ma rimarrebbe all’interno del board creando una situazione tanto unica quanto paradossale.

Parallelamente all’esclusione della squadra moscovita, dovrebbero essere assegnate tre wild card al posto di due e una di queste dovrebbe andare a una formazione di ABA League, la Lega Adriatica.

Infine, c’è già un’indicazione di dove si potrebbero svolgere le prossime Final Four visto che Bertomeu ha fatto chiaramente intendere come Istanbul sia la favorita numero uno per ospitare l’atto finale della competizione nel maggio 2023.

